Fla vence o Ceará, se mantém vivo e adia título do Atlético-MG

No primeiro jogo após a dura derrota para o Palmeiras na final da Libertadores, o Flamengo reagiu rapidamente. Foi melhor e venceu merecidamente o Ceará por 2 a 1 nesta terça-feira, no Maracanã. Dessa forma, o time dirigido por Maurício Souza segue com remotas chances de ser campeão. O revés tirou o Vôzão da zona de classificação para a Libertadores.

Os donos da casa buscaram o resultado desde os primeiros minutos com muita disposição. Gabigol abriu o placar logo aos dois e poderia ter feito outros três na etapa.

No segundo tempo, o Rubro-Negro não foi tão predominante desde o princípio, mas seguiu superior. O Ceará chegou a empatar com Rick, mas a igualdade não perdurou por muito tempo no marcador. Matheuzinho, numa bomba, desempatou e vibrou muito com o gol da vitória.

O Flamengo joga na próxima sexta-feira, às 20h, contra o Sport, no Recife. O Ceará volta a campo no próximo domingo, às 19h (de Brasília), quando pega o América-MG em casa.

Fonte: GE