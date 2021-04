Fla vence o Volta Redona e leva a Taça Guanabara

Mesmo com um time recheado de reservas, o Flamengo soube se impor diante do Volta Redonda e conquistou a Taça Guanabara. Na noite deste sábado no Maracanã, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1 e terminou a fase classificatória do Carioca no topo da tabela.

Com presença assegurada nas semifinais do Estadual, Flamengo e Volta Redonda aguardam o complemento da rodada para conhecerem os adversários da próxima fase. A equipe do Sul-Fluminense, entretanto, caiu da liderança para a terceira colocação com a vitória da Portuguesa e pode enfrentar novamente o Flamengo.

O Jogo. Jogando com um time misto, o Flamengo controlou amplamente a posse de bola no primeiro tempo. Entretanto, a lentidão e o excesso de passes laterais foram a tônica da primeira etapa. Enquanto o Rubro-Negro circulava a bola, o Volta Redonda jogava por uma bola e praticamente não chegava perto da área adversária.

A etapa ganhou em movimentação em seu terço final. O Fla acelerou e começou a chegar com mais perigo, como no lance de Gabigol. O camisa nove recebe assistência de Michael e manda rente ao poste de Andrey.

Finalmente, aos 41, livre na intermediária pelo meio, Gustavo Henrique dá grande assistência para Michael na direita da área. O atacante domina e bate cruzado para fazer 1 a 0.

Até o final da etapa, a melhor jogada do Voltaço foi num erro de Gerson na saída de bola. Mas foi outro erro que puniu o Flamengo. Arão dá bobeira no grande círculo e permite o contra-ataque. A defesa afasta o perigo mas cede o escanteio. Na cobrança, da esquerda, a bola é levantada na área e João Carlos tenta o cabeceio. Ela fica viva no chão e Bruno Barra manda para a rede.

A ducha de água fria no fim do primeiro tempo deixou o Fla mais ligado na volta do intervalo. O Rubro-Negro, passou a usar mais as pontas e Michael foi bastante acionado. Aos 9, Gabigol recebe de Vitinho na direita e obriga Andrey a fazer ótima defesa.

O Volta Redonda tentava sair mais para o jogo e começou a dar espaços. Aos 17, Matheuzinho avançou pelo meio e deu para Vitinho. O atacante dominou na meia lua, soltou a bomba e recolocou o Flamengo na frente.

Daí para frente, o Flamengo controlou o jogo. Rogério Ceni ainda colocou vários titulares em campo, como Diego, Arrascaeta, Bruno Henrique e Everton Ribeiro.

O Volta Redonda, sem o vigor do primeiro tempo, ainda tentou, mas não conseguiu levar perigo ao gol de Diego Alves.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 1 VOLTA REDONDA

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: Sábado, 24 de abril de 2021

Hora: 19h (de Brasília)

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Rosa de Oliveira Esposito

Cartões amarelos: Bruno Viana, Arrascaeta (Flamengo); Oliveira, Luiz Paulo (VRE)

Gols:

FLAMENGO: Michael, aos 41 min do 1º tempo; Vitinho, aos 16 min do 2º tempo

VOLTA REDONDA: Bruno Barra, aos 48 min do 1º tempo

FLAMENGO: Diego Alves, Matheuzinho, Bruno Viana, Gustavo Henrique e Renê; Willian Arão, Gerson (Diego) e Vitinho (Arrascaeta); Michael (Everton Ribeiro), Gabigol (Bruno Henrique) e Pedro (Rodrigo Muniz)

Técnico: Rogério Ceni

VOLTA REDONDA: Andrey; Oliveira, Gabriel Pereira, Heitor e Luiz Paulo; Bruno Barra (Guilherme Eulálio), Emerson Jr. (Caio Vitor), Hiroshi (Wallisson) e Luciano Naninho (Marcos Vinícius); Alef Manga e João Carlos (Jô)

Técnico: Neto Colucci

Fonte: Gazeta Press