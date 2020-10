Fla vence por 5 a 1 e impõe pior derrota do Corinthians na Arena

O Flamengo goleou o Corinthians por 5 a 1, na tarde de hoje (18), na Neo Química Arena, e alcançou 34 pontos no Campeonato Brasileiro. A equipe da Gávea chegou a ocupar a liderança da competição, mas acabou ultrapassada pelo Internacional, que venceu o Vasco e assume a ponta pelo saldo de gols — 15 contra 11. A vitória rubro-negra aconteceu graças aos gols de Everton Ribeiro, Vitinho , Natan, Bruno Henrique e Diego. Gil descontou para a equipe paulista. Vale ressaltar ainda que o Atlético-MG, que tem 31 pontos e também briga pela primeira colocação, entra em campo amanhã (19), contra o Bahia.

Com o resultado, o Timão permaneceu com 18 pontos e a proximidade da zona de rebaixamento ainda é uma preocupação. Na próxima rodada, o Corinthians visita o Vasco, em São Januário, enquanto o Rubro-Negro vai encarar o Internacional, no Beira-Rio.

Placar histórico

O Corinthians sofreu sua maior derrota na história do seu novo estádio, desde 2014. Até esta tarde, a pior derrota havia sido justamente para o Flamengo, que venceu por 3 a 0 em 2018.

Fonte: uol