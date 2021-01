Fla vende revelação; Everton Ribeiro e Michael podem sair

O mercado da bola está bombando no Flamengo esta semana. Propostas e transferências estão aparecendo todos os dias e alguns jogadores importantes podem estar de saída. Com a janela de transferências fechando na segunda-feira, o mundo árabe é o principal responsável pela movimentação atual.

Nesta terça-feira, foi acertada a venda de Yuri César. O Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes, pagará 6 milhões de dólares (cerca de R$ 32 milhões) pelo atacante de 20 anos. O jogador, portanto, não atua mais pelo Fortaleza, onde estava por empréstimo. Como foi vendido enquanto fazia parte do elenco tricolor, o time cearense receberá R$ 1,15 milhão pela taxa de ‘vitrine’.

Além disso, dois outros jogadores têm situação muito próxima de uma definição, Everton Ribeiro e Michael. O Al-Nasr, também dos Emirados, fez uma proposta de 7 milhões de dólares (aproximadamente R$ 37,8 milhões) ao Flamengo pelo camisa sete. O time rubro-negro, entretanto, pediu 10 milhões e aguarda a proposta final.

Everton Ribeiro: sai ou fica?

Everton Ribeiro já atuou pelo Al-Nasr, e tem bom relacionamento com o clube, mas ainda não deu uma resposta final. No clube árabe, ele pode ganhar cerca de R$ 2 milhões de salário, valor bem acima dos cerca de 800 mil que recebe no time carioca. O Al-Nasr, portanto, aguarda o sim do atleta para fechar o negócio com o clube.

A situação do atacante Michael também está avançada. Flamengo e Al Ain negociam um empréstimo com obrigação de compra. A proposta inicial do clube dos Emirados é pagar 1,25 milhões de euros (por volta de R$ 8,2 milhões) pelo empréstimo, mas os clubes ainda não acertaram o valor da compra nem o prazo do empréstimo.

Outro jogador com proposta é o zagueiro Léo Pereira. A oferta do Besiktas, da Turquia, entretanto, é apenas por empréstimo com opção de compra, o que não agradou inteiramente o Flamengo. O interesse do jogador é sair, e os dois clubes continuam conversando.

Já o atacante Hulk, sem clube, pode estar fazendo o caminho inverso. De férias no Brasil, ele analisa propostas e foi sondado pelo Flamengo. Por enquanto, a única manifestação de seus representantes foi no sentido de que o futuro do jogador será definido até sexta-feira. Especula-se, portanto, que ele esteja entre o Flamengo e o Besiktas.

As próximas horas prometem ser agitadas no Ninho do Urubu.

Fonte: Gazeta Press