Flamengo acerta novo patrocínio para camisa

O Flamengo confirmou no início da tarde desta terça-feira o acerto com um novo patrocinador. Será o site de comércio eletrônico Mercado Livre. O acordo, que ainda precisa passar pela aprovação do Conselho Deliberativo do clube, será válido por 20 meses.

A empresa vai pagar R$ 30 milhões pela parceria, o que significa R$ 1,5 milhão por mês. Nas redes sociais, o clube mais cedo instigou os torcedores com uma charada: “Urubu delivery?”. O anúncio foi feito logo em seguida por meio de assessoria de imprensa.

– Ter uma marca como esta investindo no futebol brasileiro é algo muito positivo e mostra a força do nosso mercado. Temos certeza que esta nossa união trará um ótimo resultado para os dois lados e, principalmente, ajudará a dar ainda mais alegrias para a Nação Rubro-negra. Vamos seguindo adiante para fazer o nosso Flamengo ainda mais forte e vencedor – disse Rodolfo Landim, presidente do Flamengo.

A marca será estampada, segundo comunicado, nas camisas de jogo e treino do Flamengo até o fim de 2022. Não foi revelado o local exato do uniforme onde o patrocínio será alocado.

