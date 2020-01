Flamengo anuncia o volante Thiago Maia

O Flamengo segue reforçando o elenco campeão brasileiro e da Libertadores. Nesta quarta-feira, foi a vez do volante Thiago Maia ser confirmado como novo jogador do Rubro-Negro. Emprestado pelo Lille, da França, até o junho de 2021. o meio-campista de 22 anos celebrou a oportunidade de defender o Flamengo.

– Eu estou realizando meu sonho e também da minha família. Espero que possa dar muito certo e que neste ano a gente consiga muitas coisas boas para o Flamengo – disse Thiago Maia, o quarto reforço rubro-negro para a temporada.

O “namoro” entre Flamengo e Thiago Maia é antigo, e o clube já havia feito um contato pelo atleta em 2019, como o próprio volante confirmou na chegada no Rio de Janeiro, no último domingo. Nas redes sociais, o meio-campista, rubro-negro declarado, sempre deixou claro seu desejo em atuar pelo time da Gávea.

Revelado pelo Santos, bicampeão paulista em 2015 e 2016 e medalhista de ouro Brasil nos Jogos Olímpicos Rio-2016, Thiago Maia chega ao Flamengo para ser mais uma opção no meio de campo para Jorge Jesus.

A concorrência para o reforço é grande, com Gerson e Willian Arão vindo de um 2019 de ótimo desempenho sob o comando do Mister. Na função, o treinador ainda conta Piris da Motta e os Garotos do Ninho Hugo Moura e Vinícus Souza.

Antes de Thiago Maia, a direção do Flamengo já havia confirmado as chegadas do zagueiro Gustavo Henrique e dos atacantes Pedro Rocha e Michael. O próximo nome a ser anunciado deve ser o centroavante Pedro, ex-Fluminense. O volante e os demais reforços citados estão trabalhando no Ninho do Urubu.

Fonte: Lance!