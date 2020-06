Flamengo apresentará novo patrocinador master

Na próxima quarta-feira, dia 1º de julho, a Sede da Gávea receberá a coletiva de apresentação da parceria entre Flamengo e BRB, o novo patrocinador master do futebol rubro-negro. Em respeito às recomendações da OMS e às atuais normas de segurança no combate ao novo coronavírus, a entrevista com a direção do clube e representantes do banco estatal será feita remotamente.

O canal do Flamengo no Youtube, contudo, transmitirá o evento ao vivo. A coletiva está marcada para às 11h, informou o clube da Gávea neste sábado.

a coletiva será restrita apenas para funcionários do clube e funcionários do BRB envolvidos diretamente no evento, reforçou o Flamengo, que também adotou protocolos rígidos de segurança na rotina do departamento de futebol no CT.

O presidente Rodolfo Landim anunciou a parceria com o Banco de Brasília no último dia 19. Agora, o Conselho Deliberativo já foi convocado e tem até o dia 29, segunda-feira, para votar e apreciar o contrato, como informou o LANCE!.

O BRB substituirá o Banco BS2 como patrocinador master do Flamengo, que, diante da melhor oferta, optou por encerrar o vínculo com o BS2 – que iria até dezembro de 2020 – com seis meses de antecedência, no próximo dia 30.

Assim, o BRB fará sua estreia no uniforme rubro-negro já contra o Boavista, no dia 1º de julho, em partida que o clube deseja transmitir também pela FlaTV.

Fonte: LANCE!