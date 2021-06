Flamengo atropela o Coritiba e avança às oitavas de final

Depois de vencer no Couto Pereira por 1 a 0, na última semana, o Flamengo não tomou conhecimento do Coritiba nesta noite, no Maracanã, e venceu por 2 a 0. Domínio completo, posse de bola, muitas chances e gols de Vitinho e Bruno Henrique – um em cada tempo – fizeram do jogo um verdadeiro “atropelo” do time carioca, que avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil com folga.

Agora, com todos os times já definidos, a CBF definirá os confrontos da próxima fase do mata-mata na próxima terça-feira, no Rio de Janeiro, em sorteio. Confira os 16 classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil!

por Matheus Dantas/Terra