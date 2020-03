Flamengo bate a Portuguesa de virada em um Maracanã vazio

Depois de ter saído atrás e não ter ido bem em quase todo o jogo, o Flamengo se recuperou nos minutos finais e conseguiu virar sobre a Portuguesa. Na noite deste sábado, no Maracanã, pela terceira rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, os comandados de Jorge Jesus saíram de campo com a vitória por 2 a 1 – Maicon Douglas fez para a Lusa, com Marcão, contra, e Arrascaeta marcando para o Rubro-Negro. A partida foi disputada sem público, com portões fechados, por conta da pandemia do Covid-19, o chamado coronavírus.

Com o resultado, o Flamengo chegou a nove pontos, na liderança do Grupo A da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. A Portuguesa, por sua vez, ficou com três, em terceiro. Na segunda-feira, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro vai se reunir e pode suspender a competição nas próximas rodadas por conta da pandemia do coronavírus. Caso não se adie os jogos e se repita o expediente de portões fechados, o Fla volta a campo no dia 23, contra o Bangu, e a Lusa dia 21, diante do Boavista.

Fonte: Terra