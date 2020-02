Fla bate Independiente Del Valle e é campeão da Recopa

O Flamengo conquistou nesta quarta-feira o seu terceiro título na temporada 2020. Depois de erguer os troféus da Supercopa do Brasil sobre o Athletico-PR e a Taça Guanabara diante do Boavista, o time de Jorge Jesus conquistou de forma inédita a Recopa Sul-Americana ao golear o Independiente del Valle, do Equador, por 3 a 0, no Maracanã.

Os gols foram de Gabigol e Gérson (2). No duelo de ida, em Quito, os dois clubes haviam empatado por 2 a 2, no jogo bastante equilibrado.

No duelo decisivo, no Rio, o Flamengo não tomou conhecimento dos equatorianos e foi soberano, apesar de ter perdido o volante Willian Arão, expulso, ainda no primeiro tempo.

Fonte: MSN