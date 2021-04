Flamengo bate Palmeiras e é bicampeão da Supercopa

O Flamengo derrotou na tarde desse domingo o Palmeiras em uma emocionante decisão da Supercopa do Brasil, torneio que reúne os campeões da Copa do Brasil e do Brasileiro da temporada passada, e faturou o bicampeonato. Em uma partida de alto nível disputada no Estádio Mané Garrincha, o empate permaneceu por 2 a 2 no tempo normal e o título só foi conhecido nos pênaltis: após 18 cobranças, o placar de 6 a 5 garantiu a conquista carioca.

Em um primeiro tempo movimentado, após um golaço de Raphael Veiga, o Flamengo respondeu com Gabriel e Arrascaeta. Na etapa complementar, Raphael Veiga empatou em de pênalti.

Pela nona rodada do Campeonato Carioca, o Flamengo enfrenta o Vasco às 21 horas (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio do Maracanã. Às 21h30 do mesmo dia, com a vantagem do empate, o Palmeiras decide a Recopa com o Defensa y Justicia, novamente no Mané Garrincha.

Fonte: Terra