Flamengo comete erros defensivos, mas empata com o La Calera

As falhas defensivas cobraram seu preço ao Flamengo nesta terça-feira, em partida pela quarta rodada do Grupo G da Libertadores. Após sair atrás do placar – o Unión La Calera abriu 2 a 0 no primeiro tempo -, o time de Rogério Ceni, contudo, reagiu, e buscou o empate em 2 a 2 no Chile. Único invicto na chave, o Rubro-Negro segue com situação tranquila para avançar na Copa.

O empate, contudo, ainda garantirá a classificação antecipada às oitavas de final da Libertadores caso a LDU vença o Vélez Sarsfield, em Buenos Aires, nesta rodada do Grupo G. O confronto entre equatorianos e argentinos será nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília).

Fonte: LANCE