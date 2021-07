Flamengo demite Ceni por maus resultados e ambiente tóxico

Em comunicado que só foi divulgado depois das 2 horas da madrugada deste sábado, o Flamengo demitiu o técnico Rogério Ceni. Foram determinantes para a decisão os maus resultados no Brasileiro e o ambiente ruim na relação do treinador com profissionais do departamento de futebol.

Para o jogo desse domingo (11), contra a Chapecoense, Maurício Souza dirigirá a equipe. O substituto de Ceni, no entanto, deverá ser anunciado nos próximos dias e tudo indica que Renato Gaúcho vai ocupar a função.

A situação de Ceni já era delicada por causa das quatro derrotas em oito jogos pelo Brasileiro. Piorou com o vazamento de um áudio do analista de scout do clube, Roberto Drummond, no qual criticava o comportamento de Ceni no clube, acusando-o de desprezar o trabalho de outras pessoas do futebol rubro-negro.

Drummond foi demitido na sexta-feira (9) mesmo, horas depois da reportagem publicada pelo ge.globo.com que trazia o áudio.

Ceni chegou ao Flamengo em novembro de 2020. Comandou o time em 44 jogos, com 23 vitórias, 11 empates e 10 derrotas. Nesse período, conquistou o Brasileiro, o Carioca e a Supercopa do Brasil.

por Silvio Barsetti – Terra