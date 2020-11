Flamengo demite Domènec Torrent após nova goleada

O Flamengo anunciou nesta segunda-feira a demissão de Domènec Torrent. Além do treinador espanhol, a comissão técnica trazida pelo profissional também deixa o clube. A atividade desta terça-feira, no Ninho do Urubu, já será comandada pelo treinador Maurício Souza, que dirige a equipe Sub-20.

O treinador espanhol deixou o cargo após derrota para o Atlético-MG, no último domingo. Contratado no meio da temporada para substituir o português Jorge Jesus, o ex-auxiliar de Pep Guardiola se despede do cargo após 24 partidas, com com 14 vitórias, quatro empates em seis derrotas. Agora, o atual campeão brasileiro e da Copa Libertadores irá ao mercado em busca de um substituto.

Torrent deixa a equipe após sofrer duas goleadas seguidas pelo Brasileirão, para São Paulo (4 a 1) e Atlético-MG (4 a 0), respectivamente. Apesar disso, o Flamengo é o 3º colocado da competição com 35 pontos.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que Domènec Torrent e sua comissão técnica não comandam mais o time principal do clube.

A atividade da equipe principal da próxima terça-feira (10) será comandada por Maurício Souza. #CRF — Flamengo (@Flamengo) November 9, 2020″

Fonte: Terra