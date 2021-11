O futebol avassalador do ataque do Flamengo foi comprovado em campo mais uma vez no Brasileirão. Com gols de Gabigol e Andreas Pereira, o Rubro-Negro precisou de dez minutos para derrotar o Internacional por 2 a 1 na noite deste sábado (20), no Beira-Rio (Taison fez o gol colorado), e chegar aos 66 pontos na competição. A equipe comandada por Renato Gaúcho segue na “caça à liderança” (está a oito pontos do Atlético-MG). Já o Internacional segue com 47 pontos.

por Vinícius Faustini – Terra