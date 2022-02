Flamengo derrota o Boavista com gol de Marinho na estreia

O Flamengo venceu o Boavista por 3 a 0 na noite desta quarta-feira, em Volta Redonda, pela terceira rodada do Carioca, na estreia do técnico Paulo Sousa e do grupo principal na temporada. O grande destaque da partida foi Vitinho, com três assistências. Os gols foram de Marinho, que também fez sua estreia, Pedro e Gabigol.

O jogo

Paulo Sousa escalou um time mesclado, com um esquema tático novo com três zagueiros, e muitos medalhões começaram no banco. O estreante Marinho foi titular e deixou uma boa impressão. Ele lutou muito, criou jogadas e finalizou bastante. Aos 21 minutos, Vitinho cruzou e Marinhou pegou de primeira, de perna esquerda para colocar o Flamengo na frente.

Juntos, Gabigol e Pedro fazem gol

Na segunda etapa, Paulo Sousa colocou mais alguns medalhões, como Everton Ribeiro e Gabigol, que atuou mais aberto, enquanto Pedro ficou mais centralizado. O centroavante foi o autor do segundo gol, aos 15 minutos, após mais um passe certeiro de Vitinho. Gabigol perdeu algumas boas chances de cara para o gol, mas também deixou sua marca, após cruzamento ne medida de Vitinho.

Panorama

Com a vitória, o Flamengo chegou a sete pontos em três jogos e se mantém no pelotão de frente na classificação. Na próxima rodada, domingo, o time de Paulo Sousa enfrenta o Fluminense, no Nilton Santos. O Boavista, que manteve os dois pontos, encara o Volta Redonda, sábado, em Bacaxá.

