Flamengo derrota o Corinthians e segue na cola do líder

O Rio de Janeiro não tem Carnaval em 2021, mas, neste domingo, reservou uma emoção aflorada com dois jogos simultâneos e decisivos na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. No Maracanã, o Flamengo recebeu o Corinthians, enquanto o Internacional visitou o Vasco, em jogos pela 36ª rodada. E, assim como o Colorado, o Rubro-Negro fez a sua parte: venceu por 2 a 1, com gols de Willian Arão e Gabigol; Léo Natel anotou para os visitantes.

Vice-líder, o Flamengo passa a somar, agora, 68 pontos, ainda um atrás do Inter, o rival da próxima rodada (“decisão”) e que venceu o Cruz-Maltino em São Januário (por 2 a 0). O Corinthians, por sua vez, estaciona nos 49 pontos e se complica na briga por vaga na Libertadores-2021.

Fonte: LANCE