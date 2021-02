Flamengo é Octacampeão Brasileiro

Festa rubro-negra! O Flamengo é o campeão do Brasileirão Assaí de 2020! Nesta quinta-feira (25), o líder da competição visitou o São Paulo, no Morumbi, e acabou sendo derrotado por 2 a 1. No entanto, com o empate sem gols do Internacional com o Corinthians, em Porto Alegre, a equipe carioca manteve a vantagem na tabela de classificação e terminou a 38ª rodada com 71 pontos – um a mais que o time gaúcho. Com o triunfo, o Tricolor se garantiu na fase de grupos da próxima edição da Libertadores, com 66 pontos, na quarta posição.

Pela rodada final do Brasileirão, o Morumbi foi palco da decisão para o Flamengo, que visitou o São Paulo em busca dos três pontos para ficar com o título da competição. No primeiro tempo do confronto, a equipe rubro-negra controlou as ações, teve mais posse de bola, mas não conseguiu transformar as vantagens em chances claras de gol. As melhores oportunidades foram criadas em lances de bola parada. Aos seis minutos, Arrascaeta cobrou escanteio na área, a bola sobrou para Gabriel, que finalizou por cima. Depois, aos 12, Filipe Luís cobrou falta na área, Gustavo Henrique cabeceou com perigo e viu Tiago Volpi fazer boa defesa – de qualquer maneira, o lance já tinha sido paralisado por falta de ataque do Fla. Na marca dos 33, Arrascaeta bateu falta na barreira, e Everton Ribeiro pegou o rebote, mas mandou longe do gol.

Nos minutos finais, após escanteio, a bola sobrou para Gabriel, que se esticou para tentar o chute, mas mandou para fora. O Tricolor, apertando na marcação, pouco levou perigo à meta defendida por Hugo Souza. No entanto, foi efetivo na melhor chance criada. Já nos acréscimos, aos 49, Luciano cobrou falta com categoria e surpreendeu o goleiro rubro-negro para colocar o São Paulo na frente: 1 a 0.

O segundo tempo começou agitado. Logo no primeiro minuto, o Flamengo teve chance de empatar em tentativa de bicicleta de Gabriel, que saiu por cima. Mas, aos cinco minutos, a equipe carioca igualou o marcador. Arrascaeta mandou a bola na área após escanteio, Gustavo Henrique desviou para o meio e Bruno Henrique finalizou de cabeça: 1 a 1. O São Paulo não demorou para responder e, aos 13, Daniel Alves aproveitou falha do goleiro Hugo e tocou para Pablo voltar a deixar o time da casa na frente. Ainda sem conseguir criar chances perigosas, o Flamengo passou a pressionar nos minutos finais. Aos 45, Volpi fez grande defesa em chute cruzado de Bruno Henrique. Logo depois, Arrascaeta aproveitou sobra de bola, mas mandou para fora. Apesar da blitz nos acréscimos, a equipe rubro-negra não voltou a balançar as redes, mas garantiu o título já que o Internacional ficou no empate sem gols com o Corinthians, no Beira-Rio.