Flamengo e Vasco ampliam férias até o fim do mês

O Flamengo comunicou que as férias do elenco foram estendidas até o fim deste mês. A princípio, a folga estava marcada até o dia 20, com retorno aos trabalhos previsto para o dia 21.

Nos últimos dias, o Rubro-Negro buscou formas de concretizar o plano inicial e manter a reapresentação do elenco para o dia 21. Internamente, se chegou a discutir algumas soluções para isso e, inclusive, projetar buscar autoridades em busca do aval, além de procurar clubes estrangeiros como exemplo.

Porém, a pressão do Flamengo não surtiu efeito e o clube acabou cedendo ao “efeito dominó” que acometeu os clubes do Rio de Janeiro.

O Campeonato Carioca, a princípio, também está paralisado até o fim deste mês. No último dia 15, Ferj e clubes concluíram o protocolo “Jogo Seguro”, que segue os conceitos dos órgãos de saúde em relação aos cuidados com a Covid-19 e servirá como diretriz a todos os clubes quando houver o reinício progressivo das atividades.

Nesta quarta-feira (15), o Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Saferj) divulgou uma nota pela qual aponta que “vê com naturalidade” a intenção de retomar o campeonato, mas ressalta que os interesses para isso deverão estar “harmonizados com as recomendações das autoridades públicas de saúde”.

VASCO

O Vasco também anunciou, nesta sexta-feira (17), que as férias do departamento de futebol profissional serão estendidas até o dia 30 de abril. Inicialmente, a folga estava programa para até o próximo dia 20.

Botafogo e Fluminense já haviam anunciado a mesma medida nos últimos dias. A iniciativa visa os cuidados por conta da pandemia do coronavírus, que suspendeu atividades nos clubes e campeonatos.

Fonte: Folhapress