Flamengo encaminha venda de Lincoln para o Vissel Kobe, do Japão

O atacante Lincoln está de saída do Flamengo. Nesta quinta, o Flamengo acertou a venda do atleta de 20 anos para o Vissel Kobe, do Japão. A transferência deve ser concluída, com a assinatura dos documentos, e oficializada até esta sexta, conforme informou inicialmente o portal “UOL”.

O adeus de Lincoln ao Rubro-Negro, clube onde foi formado, já está ensaiado há algumas semanas, inclusive com o departamento de futebol afastando o jogador das atividades do grupo principal, determinando que o mesmo se apresentasse com a equipe Sub-20 dias antes do mesmo completar 20 anos.

Além do Vissel Kobe, do Japão, o Cincinatti F.C., dos Estados Unidos, demonstrou interesse em Lincoln e abriu negociação com o Flamengo. A concorrência do clube norte-americano fez com que os moldes do negócio mudassem. Inicialmente, a oferta japonesa foi pelo empréstimo do atacante, mas agora, Lincoln será negociado em definitivo.

Confirmada a transferência, Lincoln terá como companheiros no Vissel Kobe o meia Andrés Iniesta, jogador histórico do Barcelona e da seleção espanhola, além do zagueiro Vermaelen, com passagem pelo clube catalão e pelo Arsenal.

