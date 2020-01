Flamengo encerra novela e acerta compra de Gabigol

A negociação entre Flamengo, Gabigol e Internazionale de Milão se arrastou por meses, mas as partes chegaram a um consenso e o atacante assinou em definitivo com o Rubro-Negro.

A transação foi finalizada nesta segunda (27). As conversas contaram com as presenças de Marcos Braz, vice de futebol, e do diretor Bruno Spindel, que estão na cidade italiana. O anúncio oficial pode sair ainda hoje.

Para ficar com o camisa 9, com quem já estava acertado há cerca de dez dias, o clube topou pagar um pouco além dos 16 milhões de euros previstos inicialmente para os italianos, que cederam à melhor oferta que tiveram desde que as partes conversavam. Os valores finais são mantidos em sigilo pelas partes.

O Flamengo manifestou o interesse em ficar com Gabigol muito antes dos títulos do Brasileiro e da Libertadores. As taças, no entanto, valorizaram o jogador, o que tornou a negociação mais demorada. Com o martelo batido, ele torna-se o jogador mais caro da história do Flamengo, posto que pertencia a Arrascaeta.

