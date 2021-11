Flamengo fica só no empate com a Chapecoense

A missão de perseguir o Atlético-MG está cada vez mais complicada, assim como foi o embate com a virtual rebaixada Chapecoense nesta segunda-feira, na Arena Condá, pela 30ª do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo se enrolou ainda mais: ficou no frustrante empate em 2 a 2, mesmo tendo um jogador a mais em boa parte do segundo tempo. Matheuzinho e Michael fizeram para o Rubro-Negro, enquanto Kaio Nunes marcou dois para o Verdão do Oeste.

O resultado não permite que o Fla, terceiro colocado, volte à vice-liderança; está com 54 (11 a menos em relação ao Galo, líder, e um atrás do Palmeiras, o segundo). A Chape passa a somar insuficientes 15 pontos.

Próximos compromissos

A Chapecoense terá o Juventude pela frente, novamente em casa, neste domingo, pela 32ª rodada (adiantada) do Brasileiro. Já o Flamengo terá o Bahia nesta quinta, no Maracanã, pela 31ª rodada.

Fonte: Lance