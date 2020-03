Flamengo goleia a Cabofriense com show de Gabigol

O Flamengo estreou com vitória na Taça Rio ao golear por 4 a 1 a Cabofriense, neste sábado, no Maracanã. Com o resultado, os rubro-negros assumiram a liderança do grupo A do segundo turno do Campeonato Carioca.

Mesmo com um time praticamente reserva, os flamenguistas pouco sofreram durante os 90 minutos. Os rubro-negros abriram o placar com Michael, mas viram a Cabofriense empatar ainda na etapa inicial, com Gama. Na etapa final, Gabigol fez a diferença e marcou três vezes para decretar o triunfo no Maracanã.

Na próxima rodada, o Flamengo terá o clássico com o Botafogo, no sábado, no Maracanã. No mesmo dia, a Cabofriense recebe a Portuguesa, na Região dos Lagos.

Fonte: Gazeta Press