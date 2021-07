Flamengo goleia Bahia por 5 a 0 e chega ao G6 do campeonato

Em meio a jogos decisivos pelas oitavas da Libertadores, o Flamengo optou por não poupar jogadores e, na estreia de Gabigol neste Campeonato Brasileiro, viu o letal camisa 9 marcar três gols, que não foram os últimos, pois Pedro e Vitinho entraram e fecharam a goleada sobre o Bahia por 5 a 0, no Estádio do Pituaçu, neste domingo, pela 12ª rodada. O imponente triunfo fora de casa leva o Flamengo ao G6, na sexta colocação, com 18 pontos.

O Flamengo conseguiu ser dominante desde o primeiro minuto. Teve volume, posse de bola no campo de ataque e empilhou chances, construídas dos dois lados – mesmo com a marcação baixa do Bahia. E foi na base da imposição que Arrascaeta recebeu em boa trama até ser parado por Nino: pênalti. Para variar, Gabigol, ao seu melhor estilo, fez Matheus Teixeira entrar para a estatística ao fazer dele mais um goleiro que nem sequer sai na foto. Só nesta temporada, foi o sétimo pênalti convertido por Gabi com o mesmo roteiro.

O Bahia volta a campo para jogar no próximo domingo, contra o Atlético-MG, fora e pela 13ª rodada do Brasileirão. O Flamengo também joga domingo pelo campeonato nacional, contra o São Paulo, em casa, mas antes tem a missão de atuar pela volta das oitavas da Libertadores. Em Brasília, enfrentará o Defensa y Justicia, em Brasília, com público e a vantagem de iniciar com 1-0 no agregado.

Fonte: Lance