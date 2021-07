Flamengo goleia em Brasília e vai às quartas da Libertadores

O Flamengo não frustrou a sua torcida num reencontro histórico depois de 497 dias sem atuar com público. No Estádio Mané Garrincha, pela volta das oitavas de final da Libertadores, o Rubro-Negro venceu o Defensa y Justicia-ARG por 4 a 1, com gols de Rodrigo Caio, Arrascaeta e Vitinho (2), e superou uma falha bizarra de Diego Alves na marca de Loaiza. Cerca de 6 mil flamenguistas viram a equipe de Renato Gaúcho ser superior e avançar com méritos às quartas de final, com um 5-1 no agregado.

O adversário do Flamengo nas quartas sairá do confronto entre Internacional e Olimpia-PAR, cujo jogo da volta será realizado nesta quinta-feira, no Beira-Rio. Na ida, as equipes ficaram no 0x0. Cabe lembrar que a próxima fase será disputada entre 11 e 18 de agosto.

O próximo compromisso

O Flamengo, agora, volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O rival da vez será o São Paulo, domingo, às 16h, no Maracanã e pela 13ª rodada.

Fonte: Lance