Flamengo goleia o Madureira e volta à liderança

Bastou um primeiro tempo em ritmo avassalador para o Flamengo acabar com a invencibilidade do Madureira no Campeonato Carioca. Com grande volume de jogo e bela atuação coletiva, o Rubro-Negro goleou por 5 a 1 e reassumiu a liderança da Taça Guanabara. Gabigol (2), Gerson, Diego e Arrascaeta marcaram para a equipe comandada por Rogério Ceni, enquanto Luiz Paulo descontou para o Tricolor Suburbano.

Este foi o último teste do Flamengo antes da primeira decisão da temporada. No próximo domingo, às 11h (de Brasília), a equipe rubro-negra volta a campo para enfrentar o Palmeiras, pela Supercopa do Brasil. A partida será disputada no Mané Garrincha, em Brasília.

Fonte: Terra