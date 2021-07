Flamengo goleia o São Paulo de virada no Maracanã

Um jogo de tirar o fôlego na tarde deste domingo, 25, no Maracanã. E venceu o time que tinha Bruno Henrique. Em tarde iluminada do atacante, o Flamengo saiu atrás do placar, mas se recuperou em grande estilo e goleou o São Paulo por 5 a 1 pela 13ª rodada do Brasileirão.

O camisa 27 rubro-negro marcou três gols – além de um anulado – e foi o grande destaque da partida. Arboleda havia aberto o placar para o Tricolor no início do segundo tempo. Gustavo Henrique e Welington (contra) fecharam o marcador para os donos da casa nos minutos finais.

Fonte: Lance