Flamengo goleia o Volta Redonda e fica perto da final

O Flamengo deu mais uma passo importante rumo à decisão do Carioca . Neste sábado, o Rubro-Negro venceu o Volta Redonda por 3 a 0, no Raulino de Oliveira, e abriu grande vantagem na semifinal do Estadual. Agora, o time de Rogério Ceni só fica fora da final caso perca por quatro ou mais gols na volta. Pedro, com três gols, e Michael, com duas assistências, foram os destaques.

A partida decisiva entre Flamengo e Volta Redonda , por um lugar na decisão do Estadual, será no próximo sábado, dia 8, às 21h05, no Maracanã. Antes, contudo, o Rubro-Negro vai ao Equador enfrentar a LDU pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, na terça.

