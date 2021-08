Flamengo goleia Olimpia e fica perto da semi da Libertadores

Olimpia e Flamengo disputaram a ida das quartas de final da Copa Libertadores nesta noite de quarta-feira, em Assunção, e o jogo teve de tudo um pouco: gols, paralisação por ambulância em campo, falhas, intervenção do VAR, expulsão anulada…

Ao fim dos mais de 105 minutos de partida, o time de Renato Gaúcho traz de Assunção uma vantagem expressiva: vitória por 4 a 1, com Arrascaeta, Gabigol (duas vezes) e Vitinho balançando as redes. Assim, o time carioca está muito próximo de avançar à semifinal da competição.

A partida de volta será na próxima quarta, no Mané Garrincha, em Brasília. Com o resultado obtido no Paraguai, o Flamengo pode perder até por 3 a 0 ou por dois gols de diferença (4 a 2, 5 a 3 e assim por diante) na volta, que irá se classificar para a fase seguinte do torneio continental.

Por esta lado da chave da Libertadores, Fluminense e Barcelona de Guayaquil (EQU) disputam o primeiro jogo das quartas de final nesta quinta-feira, no Maracanã.

Trio do Flamengo a todo vapor

Apoiado pelos cerca de 2 mil torcedores presentes, o Olimpia não se intimidou diante do Flamengo e tentou pressionar o rival no início da partida. Os primeiros 10 minutos foram de muita disposição e uma chance para cada lado.

A primeira foi com Bruno Henrique partindo pela direita e encontrando Gabigol dentro da área. Aguilar fez grande defesa na finalização do camisa 9, mas o impedimento foi marcado. Na sequência, a marcação do Olímpia atrapalhou a saída de Diego Alves, e a bola cruzou a área duas vezes antes da zaga limpar.

Com a bola nos pés, o time de Renato Gaúcho já dava indícios da superioridade quando Gabigol recuou para a intermediária e, ao girar, quebrou a marcação do rival. Bruno Henrique disparou, recebeu e serviu Arrascaeta que, livre e com categoria, abriu o placar aos 15 minutos. Um golaço típico do trio rubro-negro.

Ambulância, preocupação e ânimos acirrados

A “loucura” no estádio Manuel Ferreira começou após o choque entre Arrascaeta e Salazar. De forma involuntária, o camisa 14 do Fla acertou o rosto do adversário, que levou a pior e precisou ser levado de ambulância. O jogo ficou parado por 10 minutos e, ao ser reiniciado, os ânimos estavam acirrados.

A partir disso, sobraram entradas duras – as quais foram marcadas pelo juiz -, empurra-empurra entre os atletas e outras tantas tentativas de cavar faltas. Quando o Flamengo se preocupava em ter a bola e jogar, não passava sustos.

Por outro lado, o Olimpia só ameaçava quando a zaga rival vacilava em meio à correria. O problema é que Diego Alves e os zagueiros mostraram-se inseguros.

Apesar de o Olimpia tentar impor um jogo mais físico, o árbitro tinha o controle da partida até os 52 minutos. Filipe Luís derrubou Sosa na entrada da área e recebeu o segundo cartão amarelo. O primeiro havia sido dado há seis minutos, quando o lateral trocou empurrões com Derlis González após tentar sair jogando rápido.

A arbitragem de vídeo, então, entrou e ação e Fernando Rapallini foi à TV. Ao assistir um lance na origem da jogada, marcou pênalti em cima de Arrascaeta, voltou atrás e cancelou o cartão amarelo para Filipe Luís, de volta ao jogo. A penalidade ocorreu em pisão na ponta do pé uruguaio. Um capricho do VAR.

Quando a bola está na marca do pênalti e Gabigol é quem vai cobrar, a torcida do Flamengo já comemora. A cobrança calma, deslocando o goleiro, confirmou a festa rubro-negra, que, aos 56 minutos, festejava a vantagem de 2 a 0 no placar.

Contudo, o primeiro tempo ainda não havia terminado. Oltávaro levantou a bola na área do Flamengo aos 58 e, depois de tanto insistir, a zaga deu ao Olimpia o gol. A hesitação de Léo Pereira bagunçou a defesa, e Iván Torres descontou. Finalmente, após 60 minutos, o árbitro encerrou a primeira etapa.

Com os dois pés na semifinal

O intervalo passou rápido, e, logo no início da etapa final, o trio do Flamengo voltou a decidir. Arrascaeta avançou pelo meio e encontrou Bruno Henrique na entrada da área. O chute foi ruim, mas na direção de Gabigol, que só desviou para fazer 3 a 1 aos 6 minutos. A marcação do Olimpia ficou só olhando, não pressionando nenhum dos três.

A partida ficou a gosto do Flamengo. O Olímpia sentiu, as substituições não surtiram efeito e as chances de gol até os minutos finais foram só da equipe rubro-negra. Já parecia que o time ia desperdiçar a chance de trazer para o Brasil uma vantagem ainda maior, até que Gabigol foi lançado e partiu até a área. Cara a cara com Aguilar, o camisa 9 rolou para Vitinho, que só precisou empurrar para o fundo do gol: 4 a 1, aos 45, e fim de jogo em Assunção.

FICHA TÉCNICA

OLIMPIA 1 X 4 FLAMENGO

Local: estádio Manuel Ferreira, em Assunção (PAR).

Data e hora: 10 de agosto de 2021, às 19h15 (de Brasília).

Árbitro: Fernando Rapallini (ARG).

Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Diego Bonfá (ARG).

Árbitro de vídeo: Mauro Vigliano (ARG).

Gols: Arrascaeta (0-1, 15’/1ºT), Gabigol (0-2, 56’/1ºT e 1-3, 6’/2ºT), Iván Torres (1-2, 58’/1ºT) e Vitinho (1-4, 45’/2ºT).

Cartão amarelo: Ortiz, Orzusa, Derlis González, Salcedo(OLP); Filipe Luís, Gustavo Henrique, Isla, Arrascaeta, (FLA).

Cartão vermelho: Não houve.

OLIMPIA

Aguilar; Salazar (Otálvaro, 30’/1ºT), Salcedo, Ortiz e Iván Torres; Orzusa (Quintana, 13’/2ºT), Ramón Sosa, Derlis González (Camacho, 33’/2ºT) e Ojeda; Walter González (Recalde, 13’/2ºT) e Roque Santa Cruz. Técnico: Sergio Órteman.

FLAMENGO

Diego Alves; Isla (Matheuzinho, 11’/2ºT), Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís (Ramon, 11’/2ºT); Willian Arão, Diego (Vitinho, 37’/2ºT), Everton Ribeiro (Michael, 28’/2ºT) e Arrascaeta (Thiago Maia, 37’/2ºT); Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Renato Gaúcho.

por Matheus Dantas – Terra