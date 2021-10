Flamengo joga bem e derrota o Athletico-PR

O Flamengo precisou apenas dos 45 minutos iniciais para construir a vitória por 3 a 0 em cima do Athletico-PR, na tarde deste domingo, no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Everton Ribeiro e Bruno Henrique com menos de 10 minutos de jogo e de Andreas Pereira nos acréscimos da primeira etapa, o Rubro-Negro apenas administrou o segundo tempo contra um Furacão que poupou titulares e entrou em campo com time quase todo reserva.

Com a vitória, o Flamengo chega aos 38 pontos e está na terceira colocação do Brasileiro. A equipe tem dois jogos e 11 pontos a menos que o Atlético-MG, líder da competição, e um ponto a menos que o Palmeiras, segundo colocado. Com os mesmos 30 pontos, o Athletico é o nono.

Na próxima quarta-feira, o Athletico vai até o Antônio Accioly enfrentar o Atlético-GO, às 19h. No mesmo dia, mas às 20h30, o Flamengo vai até o Nabi Abi Chedid jogar contra o Bragantino. Os dois jogos são válidos pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fonte: GE