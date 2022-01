Flamengo joga mal e é eliminado pelo Oeste na Copinha

Na primeira fase, um eletrizante empate, 3 a 3, pela fase de grupos da Copinha. E, neste sábado, Flamengo e Oeste se reencontraram, desta vez pela terceira fase da competição de base, e foi o clube paulista que saiu com a vaga, na Arena Barueri, após vencer por 2 a 0, com gols de Popó e Reifit.

O adversário do Oeste nas oitavas será o Canaã, que eliminou o Juventus-SP.

Zero prevaleceu

A etapa inicial foi marcada por poucas oportunidades claras. Cada equipe teve uma, sendo que o Oeste teve a primeira, com Popó, depois de receber entre zagueiros, se enrolar já dentro da área e chutar prensado. Já a do Fla foi na casa dos 25 minutos: o zagueiro Otávio conseguiu furar o ferrolho dos paulistas após belo lançamento, não aproveitado pelo talentoso Petterson. O goleiro Alê fez boa defesa, e ele voltou a segurar em arremate posterior de Victor Hugo.

O golpe que nocauteou

O reinício de partida foi marcado por busca de soluções por parte do técnico do Flamengo, Luiz Felipe Santos, que não demorou a promover mudanças após constatar que o jogo estava emperrado (para os dois times). No entanto, um dos jogadores que saíram do banco, o lateral Samuel, comprometeu minutos depois, pois um domínio errado permitiu que o Oeste recuperasse a bola: Kauã a roubou, arrancou no fundo e serviu para Popó marcar o seu sexto gol no torneio (um dos artilheiros). O xará do pugilista nocauteava os cariocas ali.

Oeste mata o jogo

Principal goleador e esperança de um time remendado, já que sete jogadores deixaram a Copinha no decorrer da competição para integrar o elenco profissional, Mateusão foi neutralizado com certa facilidade, tanto que o centroavante nem chegou perto de estudar a rede, apesar do esforço e movimentação intensa. Aliás, o competitivo Oeste foi mais organizado durante toda a peleja e fez por merecer a vaga, carimbada depois de outro gol.

Já nos acréscimos, sem sofrer riscos, o Oeste acreditou em outro erro na saída de bola do Flamengo. Igor Jesus perdeu a bola, como último homem, e Reifit foi até a área para tocar com categoria e sacramentar a classificação.

