Flamengo lamenta, mas confirma saída de Jorge Jesus

Chegou ao fim a vitoriosa trajetória de Jorge Jesus no Flamengo. Após acertar-se com o Benfica, o treinador comunicou à diretoria a decisão de retornar ao clube português nesta sexta-feira. Na mesma noite, o clube da Gávea confirmou o adeus do Mister. Com cinco títulos na “bagagem” e o nome marcado na história, Jorge Jesus deixa o comando do time após 412 dias.

Jorge Jesus esteve reunido com Marcos Braz, vice-presidente de futebol, nesta sexta, na Barra da Tijuca. O acerto com o Benfica, e a consequente rescisão contratual com o Flamengo, acontece 45 dias depois do Flamengo anunciar a renovação do vínculo do Mister até junho de 2021. Em 5 de junho, o treinador concedeu uma entrevista para celebrar o acordo ao lado do presidente Rodolfo Landim, do vice-presidente de futebol Marcos Braz e do diretor Bruno Spindel.

O Mister chegou ao Flamengo em junho de 2019 e revolucionou o futebol do clube. Contando com os reforços de Filipe Luís, Rafinha, Gerson e Pablo Marí, contratados também no segundo semestre do ano passado, o Mister comandou uma equipe que passou a dominar o futebol brasileiro. “Venceu e convenceu”, afinal foram 43 vitórias, dez empates e quatro derrotas sob o comando do português, com os títulos do Brasileirão e da Libertadores, em 2019, e Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Carioca nesta temporada.

Confira, na íntegra, a nota oficial publicada pelo Flamengo:

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que, em reunião realizada na tarde desta sexta-feira (17), o técnico Jorge Jesus comunicou que, exercendo seu direito contratual, está se desligando do Clube para voltar para Portugal. Apesar de lamentar a perda de seu vitorioso técnico, o Flamengo respeita esta decisão pessoal.

Nos 13 meses que Jorge Jesus dirigiu nosso time de futebol profissional, o Flamengo teve uma performance espetacular, conquistando a Copa Libertadores (2019), o Campeonato Brasileiro (2019), a Supercopa do Brasil (2020), a Recopa Sul-Americana (2020), a Taça Guanabara (2020) e, na última quarta-feira (15), o Campeonato Carioca (2020).

Em nome de toda a diretoria e dos 42 milhões de rubro-negros que formam a Maior Torcida do Mundo, o nosso maior agradecimento a ele e toda sua comissão técnica por tudo o que foi feito e o nosso desejo que continuem mantendo o enorme sucesso como tiveram conosco.

O Flamengo, seguindo o que seu hino preconiza – e que tão bem Jorge Jesus representou – continuará no seu objetivo de sempre: Vencer, vencer, vencer!”

