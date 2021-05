Flamengo mantém 100% na Libertadores após bater a LDU

A dose de sofrimento esteve presente em Quito na noite desta terça-feira, mas o Flamengo fez história ao manter o 100% na Libertadores ao vencer as três primeiras partidas pela primeira vez. E Gabigol, idem, pois foi o protagonista diante da LDU, em duelo válido pela terceira rodada do Grupo G, no Estádio Casa Blanca, ao marcar dois gols na suada vitória por 3 a 2 e se igualar a Zico quanto a bolas na rede no torneio: 16, ao todo. Tem que respeitar essas trajetórias!

Agora, o Flamengo – que chegou a abrir 2 a 0 e viu os mandantes anotarem dois gols num segundo tempo irreconhecível da equipe carioca – passa a ter nove pontos, na liderança isolada do grupo. A LDU estaciona nos quatro.

Um espetáculo nas alturas

O desafio do Flamengo era alijar a invencibilidade da LDU e superar os 2.734 metros de altitude. O nível de dificuldade, contudo, iniciou beirando a zero. E por conta da impetuosidade da equipe rubro-negra, bem organizada, vertical e bem técnica e taticamente. Nem mesmo uma linha de três zagueiros do time de Pablo Repetto travava as rápidas tabelas entre os astros do Fla. Um espetáculo nas alturas, tanto que foi para o vestiário com 2×0 no placar, conquistado com duas jogadas construídas como se fosse treino.

Everton sendo Everton, BH sendo BH

O primeiro gol saiu logo aos dois minutos. Everton Ribeiro, ao seu melhor estilo e em meio a discussões sobre o rendimento no time titular, foi Everton Ribeiro e deu um belíssimo passe para Gabigol, servido frente a frente com o goleiro Gabbarini, abrir o placar. Ou seja, hoje teve – o quarto no torneio.

E o Flamengo não tirou o pé do acelerador antes do intervalo (não dava a menor pinta do quanto mudaria o cenário). Controlou o jogo e não sofreu um perigo sequer. Pelo contrário. No ataque. Em trama plástica com Arrascaeta, Gabigol e Gomes, lá no berço da jogada, Bruno Henrique acertou um chute colocado no ângulo, de fora de área e de primeira: pintura para marcar o 2×0.

Mudança drástica pós-intervalo

Tudo mudou na etapa final. Inclusive a equipe equatoriana, que iniciou o segundo tempo com três alterações e mudou as peças do tabuleiro, consertando os buracos que vinha deixando e permitindo que o Flamengo controlasse as ações. O empate saiu com 15 minutos.

O gol do desconto foi de Cristian Borja, ex-Fla, de cabeça. A partir dali, ainda aos 4′, foi sufoco e 65% de posse da Liga até o empate, que até ali já parecia questão de tempo. Saiu na via área e depois de falha na marcação por zona: Bruno Viana dormiu, Amarilla guardou (aparentemente de ombro).

Problema com Diego Alves

Não bastasse o drama do sufoco no segundo tempo, o Fla teve que abrir mão de Diego Alves, que nem sequer voltou do vestiário. A justificativa do clube foi a de “desconforto na coxa direita, saiu para ser preservado”. O camisa 1 passa a preocupar para a reta final do Carioca. A ver o novo e breve diagnóstico.

Gabigol fez/segue fazendo história

Não tem jeito, o Príncipe da Nação segue fazendo história. Desta vez, além de decidir com um gol decisivo de pênalti enquanto o time era pressionado, Gabigol chegou a 16 gols pelo Fla na história da Libertadores e, agora, se iguala a Zico como o maior artilheiro do clube na competição.

O gol da vitória anotado por Gabigol saiu já na reta final, mais precisamente aos 40′, e manteve o 100% do Rubro-Negro na competição continental, onde é um dos artilheiros. Uma noite histórica para o camisa 9 e para o Fla, que passa a ter o melhor início na competição com as três vitórias em três jogos no grupo.

FICHA TÉCNICA

LDU 2X3 FLAMENGO – 3ª RODADA DO GRUPO G DA LIBERTADORES

Estádio: Rodrigo Paz Delgado (Casa Blanca), em Quito (EQU)

Data e hora: 4 de maio de 2021, às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Nicolás Taran e Martín Soppi (URU)

Gramado: bom

Cartões amarelos: Luis Caicedo, Moisés Corozo, Pablo Repetto, Jordy Alcívar, Espinoza (LDU) / Hugo Souza, Diego Ribas (FLA)

Cartões vermelhos:

GOLS: Gabigol, 2’/1ºT (0-1); Bruno Henrique, 30’/2ºT (0-2); Cristian Borja, 4’/2ºT (1-2); Amarilla, 15’/2ºT (2-2); Gabigol, 40’/2ºT (2-3)

LDU (Técnico: Pablo Repetto)

Adrián Gabbarini; Luis Caicedo (Muñoz, intervalo), Anderson Ordóñez e Moisés Corozo (Quinteros, 46’/2ºT); Pedro Perlaza, Lucas Piovi (Espinoza, 29’/2ºT), Jordy Alcivar, Christian Cruz (Ayala, intervalo), Matías Zunino (Amarilla, intervalo) e Billy Arce; Cristian Borja.

FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)

Diego Alves (Hugo Souza, intervalo); Isla, Willian Arão, Bruno Viana (Gustavo Henrique, 32’/2ºT) e Filipe Luís; João Gomes (Hugo Moura, 12’/2ºT), Diego Ribas, Everton Ribeiro (Vitinho, 32’/2ºT) e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol (Renê, 42’/2ºT).

Fonte: LANCE