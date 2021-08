Flamengo paga R$ 3 mi e acerta empréstimo de Kenedy

Kenedy é o primeiro reforço do Flamengo na era Renato Gaúcho. O clube acertou neste domingo o empréstimo do atacante por um ano e pagará R$ 3 milhões ao Chelsea. O valor será abatido caso seja executada a opção de compra ao término dos 12 meses. Para tê-lo em definitivo, o Rubro-Negro terá de desembolsar R$ 61 milhões (10 milhões de euros).

Kenedy chega ao Rio no decorrer desta semana para realizar exames médicos e ficará à disposição de Renato Gaúcho. O atacante vinha fazendo pré-temporada com o Chelsea, chegou a participar de amistoso com o Tottenham e a tendência é que fique à disposição de imediato. O jornal “O Dia” revelou o acerto primeiramente.

O Chelsea aceitou a oferta rubro-negra no início da tarde deste domingo, e os departamentos jurídicos já estão em contato para troca de documentos. Em um primeiro momento, o Flamengo queria um empréstimo gratuito com opção de compra por 10 milhões, mas os ingleses exigiram o pagamento pela cessão que será descontado caso Kenedy seja comprado.

Kenedy, de 25 anos, foi revelado pelo Fluminense e estreou na equipe profissional tricolor em 2013, quando tinha apenas 17 anos. No meio de 2015, o Chelsea acertou a contratação do jogador.

Porém, ele não conseguiu se firmar na equipe londrina e acabou emprestado a diversos clubes europeus. Passou por Watford, Newcastle, Getafe e Granada, pelo qual disputou a última temporada. Com a camisa do time espanhol, Kenedy marcou oito gols em 44 jogos (veja acima gol do atacante diante do Barcelona).

Esforços voltados para o meio-campo

Com a contratação de Kenedy, o Flamengo agora volta os esforços para o meio-campo. O clube aguarda uma movimentação do Lyon a respeito da negociação por Thiago Mendes. A diretoria rubro-negra aceita pagar pelo empréstimo, mas deseja que os franceses flexibilizem as exigências.

Outro nome no radar do Flamengo é o de Andreas Pereira. O meia nascido na Bélgica e filho de pais brasileiros pertence ao Manchester United, mas está sem espaço. A negociação não é simples, uma vez que os ingleses priorizam a transferência para o mercado europeu. A informação foi publicada pela TNT Sports.

Fonte: GE