Flamengo perde para o São Paulo, mas conquista o Brasileirão

Foram 90 minutos, além dos acréscimos, de tensão, muita disputa em campo, e, ao apito final, muito alívio para São Paulo e Flamengo no Morumbi. Com a vitória por 2 a 1, o Tricolor garantiu a vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores. O Rubro-Negro, que contou com o tropeço do Internacional, conquistou o Bi do Brasileirão . Agora, o time da Gávea é octacampeão nacional!

A conquista do bicampeonato do Brasileiro, que confirma a nova era de títulos deste Flamengo, poderia ter sido menos dramática. A equipe de Rogério Ceni dependia apenas de uma vitória, mas a atuação no Morumbi ficou aquém do nível apresentado nas últimas rodadas. Ao apito final da partidas em São Paulo e Porto Alegre, pela 38ª rodada nada disso importou. A festa foi rubro-negra.

O São Paulo também teve motivos para comemorar. A vitória sobre o campeão dá ao Tricolor um novo ânimo para a próxima temporada, além de garantir um tempo maior de preparação para o novo técnico Hernán Crespo, uma vez que o time “fugiu” das primeiras fases da Liberadores, com vaga na fase de grupos.

Fonte: iG