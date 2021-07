Flamengo sai atrás, mas vira e vence a Chape no Maracanã

Na primeira partida após a saída de Rogério Ceni, o Flamengo enfim voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Sob comando de Maurício Souza, o Rubro-Negro saiu atrás do placar, mas buscou a virada e venceu a Chapecoense por 2 a 1, neste domingo, no Maracanã. Os gols foram marcados por Perotti, para os catarinenses, e Arrascaeta e Michael para o clube carioca.

Com o resultado, o Flamengo chega aos 15 pontos, salta cinco posições e assume a oitava colocação do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense, com 4, se mantém na vice-lanterna.

Fonte: Lance