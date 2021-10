Flamengo supera desfalques e bate o Fortaleza por 3 a 0

Um confronto que prometia ser equilibrado até foi durante boa parte, mas seis minutos na segunda etapa foram o suficiente para um desfalcado Flamengo acabar com a “brincadeira” no Castelão. Neste sábado, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro venceu o Fortaleza por 3 a 0 com gols de Pedro e Michael (2), anotados depois de uma sequência fulminante.

O resultado faz com que o Flamengo mantenha os 11 pontos de vantagem para o líder, Atlético-MG, que segue com dois jogos a mais na tabela. Já o Fortaleza estaciona nos 39 pontos, na segunda colocação.

Próximos jogos

O Fortaleza, agora, recebe o Grêmio, nesta quarta-feira, também no Castelão, às 20h30. No mesmo dia, o Flamengo volta ao Maracanã para duelar com o Juventude, às 19h. Ambos os jogos serão válidos pela 26ª rodada do Brasileirão.

Fonte: Lance