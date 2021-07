Flamengo vai mal, mas bate o Defensa y Justicia fora de casa

A noite em Florencio Varela, na Argentina, marcou um par de primeiros encontros: o entre Flamengo e Defensa y Justicia na história e o de Renato Gaúcho com o Rubro-Negro em uma partida, que foi suada, mas que, embora o futebol tenha sido pobre, no Estádio Norberto “Tito” Tomaghello, nesta quarta, foi vencida por 1 a 0. O gol foi marcado por Michael, em parceria com uma dose de sorte, pois contou com desvio e protagonizou um essencial triunfo cujo modo “com emoção” esteve ativado desde o início.

Com vantagem rubro-negra, o jogo da volta será realizado no dia 21 (próxima quarta). Após aval da Conmebol, o Fla se mobiliza para ter público parcial, seja no Rio de Janeiro ou em Brasília.

Fonte: Lance