Flamengo vence Bangu na volta do time titular

O time titular do Flamengo estreou na temporada nesta quarta, em duelo contra o Bangu, pela 7ª rodada do Carioca, e seguiu a toada do alternativo, pois venceu e se manteve na liderança – agora isolada. Sem sustos, a vitória foi por 4 a 0, com gols de Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol na partida controlada pelo Rubro-Negro em sua totalidade, no Estádio Raulino de Oliveira.

Rogério Ceni também esteve em sua primeira partida da temporada e pôde iniciar a rodagem do elenco principal visando à Supercopa do Brasil, dia 11. A próxima partida ainda será pela Taça Guanabara, mais precisamente diante do Madureira, nesta segunda-feira. Já o Bangu visita o Vasco, dois dias antes.

