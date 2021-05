Flamengo vence e mantém hegemonia no Campeonato Carioca

Segue a hegemonia rubro-negra no futebol do Rio de Janeiro. Em clássico de tempos distintos diante do Fluminense, no Maracanã, o Flamengo venceu por 3 a 1 e conquistou o seu 37º Campeonato Carioca, o terceiro seguido.

Com a base do time mantida desde 2019 – Rodrigo Caio, Diego, Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabigol & Cia -, o título estadual permanece em “boas mãos”, e o atual elenco segue escrevendo a história como uma das gerações mais vitoriosas do clube.

Gabigol foi o grande nome do Flamengo, com uma grande atuação e dois gols no primeiro tempo, que foi de total domínio rubro-negro. A segunda etapa teve um Fluminense melhor, que descontou com Fred, de pênalti, mas não conseguiu empatar. João Gomes, aos 41 minutos, selou a vitória e o título.

Fonte: LANCE