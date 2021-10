Flamengo vence Juventude no Maracanã pela Série A

O Flamengo derrotou o Juventude por 3 a 1 na noite desta quarta-feira, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado o time carioca chegou aos 45 pontos e segue na segunda posição. Já os gaúchos, com 28 pontos, podem entrar na zona de rebaixamento caso o Sport vença o Cuiabá nesta quinta-feira.

Kenedy, Pedro e Andreas Pereira anotaram os gols do Flamengo. Já William Matheus descontou para o Juventude.

O Flamengo definiu o jogo no primeiro tempo. Com menos de dez minutos Kenedy já tinha assustado o goleiro Douglas e Mateuzinho tinha acertado uma bola na trave. Mas a torcida só gritou gol mesmo aos 11 minutos. Kenedy procurou a tabela com Pedro, que devolveu com um belo passe de calcanhar. Kenedy então deu um drible desconcertante em Rafael Forster e fuzilou o arqueiro. Foi o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo.

Quando Ricardo Bueno exigiu boa defesa do goleiro Diego Alves em um chute de fora da área aos 24 minutos, o Juventude deu a impressão de que iria engrossar o jogo. Puro engano. No minuto seguinte o Flamengo ampliou. Michael fez boa jogada pela esquerda e cruzou para o complemento certeiro de Pedro.

O terceiro gol do Flamengo foi aos 34 minutos. Andreas Pereira cobrou falta da intermediária e fez a bola, ao estilo Folha seca de Didi, cair no fundo da rede de Douglas. Assim ele quebrou um jejum de mais de três anos do time carioca sem marcar gols de falta.

O Flamengo voltou para o segundo tempo disposto a segurar o ritmo de olho nos futuros compromissos. Assim o Juventude cresceu e conseguiu descontar aos 12 minutos. Chico cobrou escanteio e William Matheus foi no segundo andar para cabecear para o fundo do gol.

Nem mesmo o gol recolocou o Flamengo no jogo. O Juventude seguiu pressionando, mas com dificuldades de criação. Aos 26 minutos Capixaba assustou Diego Alves em um chute de fora da área. A Resposta do Flamengo veio aos 36 minuto, em chute de Andreas Pereira que acertou a trave. Depois disso o Flamengo administrou o resultado até o fim.

As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro no domingo. O Flamengo recebe o Cuiabá, também no Maracanã, às 20h30(de Brasília). Um pouco mais cedo, às 18h15(de Brasília), o Juventude faz duelo gaúcho com o Grêmio na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

Fonte: Gazeta Press