Flamengo vence o Bangu por 3×0 no retorno do futebol carioca

Foram 96 dias sem entrar em campo, mas o período sem jogos oficiais parece não ter tido qualquer impacto na equipe de Jorge Jesus. No retorno do futebol no Rio de Janeiro, em meio à pandemia e próximo ao hospital de campanha instalado no complexo do Maracanã, o Flamengo venceu o Bangu por 3 a 0 nesta quinta e garantiu sua classificação antecipada para as semis da Taça Rio.

Os gols do Fla foram marcados por Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro Rocha.

Agora com 12 pontos, o Flamengo lidera o Grupo A, seguido pelo Boavista, que tem seis e entra em campo nesta sexta, às 15h30, contra a Portuguesa, na Ilha.

O Bangu, por sua vez, é o terceiro lugar da chave, com quatro pontos, e, na próxima quinta, recebe a Cabofriense em casa, no Estádio Moça Bonita.

Já classificado para a semifinal do segundo turno do Estadual, o Flamengo volta a campo na quarta, contra a Portuguesa. Campeão da Taça Guanabara, o time de Jorge Jesus pode conquistar o Carioca direto se vencer também a Taça Rio.

RUBRO-NEGRO EM RITMO DE TREINO

Mandante, o Bangu entrou em campo com três zagueiros, três volantes e uma postura clara: se defender e aguardar uma chance de contra-atacar. A estratégia não deu certo. Além de não ameaçar a meta de Diego Alves em nenhum momento, o time de Eduardo Allax não mostrou resistência defensiva.

Em ritmo de treino, em palco esvaziado sem a torcida, o Flamengo teve o controle do jogo desde o apito inicial. Com Filipe Luís e Bruno Henrique, a equipe de Jorge Jesus apostou nas subidas pela esquerda. O primeiro gol, contudo, saiu pelo outro lado. Rafinha avançou e cruzou. A defesa do Bangu não afastou e a bola ofereceu-se a Arrascaeta, que abriu o placar no Maraca.

Treinando há cerca de um mês no Ninho do Urubu, o Flamengo manteve o padrão tático sob o comando do Mister, com muita movimentação e boas triangulações, especialmente pelos lados. Por outro lado, a falta de ritmo de jogo dos rubro-negros, após três meses sem entrar em campo, era visível.

Desta forma, com o Flamengo tranquilo com a posse de bola e ocupando o campo de ataque, o jogo seguiu sem grandes emoções até os 17 minutos da etapa final – quando Vitinho e Michael entraram nos lugares de Arrascaeta e Everton Ribeiro, respectivamente. Logo que entrou, Michael acionou Gabigol pela direita e a dupla funcionou: assistência para Bruno Henrique fazer 2 a 0.

Em uma rara oportunidade em que conseguiu acelerar o jogo e ameaçar a meta de Diego Alves, Juan Felipe, da entrada da área, finalizou forte, mas lá estava o camisa 1 rubro-negro, atento para evitar o gol do Bangu que teve a melhor chance 25 minutos do segundo tempo. As 10 trocas realizadas – cinco para cada lado, como permitido em uma das mudanças no futebol “pós-pandêmico” – não alteraram de forma alguma o panorama da partida. Já nos minutos finais, Pedro Rocha deu números finais ao jogo: 3 a 0 para o Fla, com destaque também para o garçom Gabigol. que deu duas assistências no jogo.

FICHA TÉCNICA

BANGU 0X3 FLAMENGO

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 18 de junho de 2020, às 21h

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Silbert Faria Sisquim

Público e renda: Portões fechados

Gols: Arrascaeta (17’/1ºT), Bruno Henrique (20’/2ºT) e Pedro Rocha (43’/2ºT)

Cartões amarelos: Ninguém

Cartão vermelho: Ninguém

BANGU (Técnico: Eduardo Allax)

Matheus Inácio; Juliano (Raul, 16’/2ºT), Michel, Rodrigo Lobão, Dante (Robert, 34’/2°T) e Dieyson (Lucas Sampaio, 26’/2°T); Josiel (Felipinho, 16’/2ºT), Felipe Dias, Juan Felipe e Rodrigo Yuri; Rhainer (Rocha, 16’/2ºT).

FLAMENGO (Técnico: Jorge Jesus)

Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão (Thiago Maia, 29’/2ºT), Gerson (Diego, 29’/2°T), Everton Ribeiro (Michael, 18’/2ºT) e Arrascaeta (Vitinho, 17’/2ºT); Bruno Henrique (Pedro Rocha, 39’/2ºT) e Gabriel Barbosa.

