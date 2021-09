Flamengo vence o Barcelona e fará final contra o Palmeiras

No embalo de Bruno Henrique & Cia, o Flamengo segue fazendo história e vai decidir a Libertadores contra o Palmeiras. Nesta quarta-feira, o time de Renato Gaúcho venceu o Barcelona (EQU) no Estádio Monumental, repetindo o placar do jogo de ida, no Maracanã: 2 a 0, novamente com dois gols do camisa 27. A equipe, agora, tentará conquistar a América pela segunda vez em três anos.

O rival do Flamengo na final da Libertadores será o Palmeiras, que superou o Atlético-MG após empates em 0 a 0, em São Paulo, e 1 a 1, em Belo Horizonte. A decisão será no Estádio Centenário, em Montevidéu, no dia 27 de novembro.

por Matheus Dantas – Terra