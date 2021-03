Flamengo vence o Botafogo e assume a liderança do Carioca

Ainda atuando sem os principais nomes do elenco profissional, o Flamengo venceu o Botafogo nesta quarta, no Nilton Santos, e assumiu a liderança da Taça Guanabara. A vitória por 2 a 0 veio com mais um gol de Rodrigo Muniz – artilheiro do Carioca -, que entrou no lugar do Pedro ainda no primeiro tempo, e outro de Hugo Moura, já nos minutos finais do clássico no Nilton Santos.

O Flamengo demonstrou estar mesmo em outro patamar em relação ao rival, que, em início de trabalho com o técnico Marcelo Chamusca, ainda precisa de ajustes. Apesar de alguns sustos na etapa final, o Rubro-Negro teve o controle da partida no Nilton Santos, mas também desperdiçou várias oportunidades.

No próximo sábado, às 21h05, o Flamengo visita o Boavista. O Botafogo, por sua vez, enfrenta o Nova Iguaçu, também como visitante, no domingo, às 18h. As duas partidas pelo Estadual serão em Bacaxá, no Estádio Elcyr Resende.

Fonte: Terra