Flamengo vence o Corinthians com gol nos acréscimos

Um gol de Bruno Henrique aos 48 minutos do segundo tempo deu ao Flamengo a vitória sobre o Corinthians por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, no Estádio do Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time carioca foi soberano no jogo em sua despedida do Rio de Janeiro antes da final da Copa Libertadores da América. Por outro lado, o Corinthians perdeu a chance de entrar no G4.

O resultado manteve o Flamengo na vice-liderança, com 63 pontos, oito atrás do Atlético-MG. O Corinthians ficou nos 50 pontos, dois a menos que o Bragantino, primeiro membro do G4.

No próximo sábado, o Flamengo vai visitar o Internacional, no Beira-Rio, às 21h30.

No dia seguinte, o Corinthians vai receber o Santos, na Neo Química Arena, às 16 horas.

Fonte: Terra