Flamengo vence o Coritiba pela Copa do Brasil

O Flamengo teve uma estreia tranquila na Copa do Brasil de 2021. A equipe, comandada nesta quinta por Maurício Souza na ausência de Rogério Ceni, deixou todos os desfalques de lado, venceu o Coritiba por 1 a 0 e largou na frente por uma vaga na próxima fase. O gol rubro-negro foi de Rodrigo Muniz, substituto dos selecionáveis Pedro e Gabigol, ainda no início da primeira etapa.

Agora, o Flamengo avança para as oitavas de final da Copa até com um empate na volta, na próxima quarta. O jogo será no Maracanã, às 21h30.

Antes, enfrenta o América-MG, no domingo, pela terceira rodada do Brasileirão.

por Matheus Dantas/Terra