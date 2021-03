Flamengo vence o Macaé e se mantém 100% no Carioca

Após passar sufoco na estreia, o Flamengo contou com a estrela de Rodrigo Muniz para se manter com 100% de aproveitamento no Carioca. Neste sábado, na abertura da segunda rodada da Taça Guanabara, o Rubro-Negro se impôs diante do Macaé, no Maracanã, e venceu por 2 a 0, com dois gols do jovem atacante.

Com o resultado, o Flamengo passa a somar seis pontos e se mantém na liderança da Taça Guanabara. A próxima partida do time de Mauricinho será no próximo domingo, às 18h, contra o Fluminense. O Macaé, por sua vez, segue sem pontuar e terá pela frente o Boavista na próxima rodada.

Fonte: LANCE!