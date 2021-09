Flamengo vence o Palmeiras fora e sobe para o 3º lugar

O Palmeiras viu a liderança do Campeonato Brasileiro ficar mais distante. Na tarde deste domingo, o time paulista perdeu para o Flamengo por 3 a 1, de virada, em casa, pela 20ª rodada do torneio. Wesley marcou para os anfitriões, enquanto Michael, duas vezes, e Pedro fizeram para os visitantes.

Com o resultado, o Palmeiras estacionou na segunda colocação, com 35 pontos, sete a menos que o líder Atlético-MG, que triunfou nesta tarde. Já o clube carioca encostou de vez na briga, com 34 pontos, em terceiro lugar.

Além disso, o time de Abel Ferreira chegou a nove jogos sem conseguir superar os cariocas. O último triunfo foi em 2017. Agora são quatro empates e cinco derrotas.

O Palmeiras volta a campo agora no próximo sábado, às 17 horas (de Brasília), contra a Chapecoense, fora de casa, pela 21ª rodada do Nacional. Já o Flamengo recebe o Grêmio nesta quarta-feira, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

