O Flamengo se recuperou da goleada sofrida na semana passada e, neste domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, recebeu o Sport e não permitiu o passeio da zebra no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda – já que o Maracanã está fechado para ajustes no gramado.

A vitória sem “forçar” foi por 2 a 0, com gols de Bruno Henrique e Everton Ribeiro, e manteve os cariocas firmes na cola do G-4, agora distante por apenas um ponto.

Fonte: Lance