Flamengo vence Vasco e encurta a distância para o líder

O último clássico para Flamengo e Vasco na temporada, nesta quinta-feira, foi tenso, falado e fantasiado de decisão de campeonato. O duelo da vez foi válido pela 34ª rodada do Brasileiro, no Maracanã, e contou com tempos de características distintas. Mas deu Rubro-Negro, com gols de Gabigol e Bruno Henrique, em vitória por 2 a 0 e sabor de dose dupla na conta da noite, já que se aproximou do Octa e, de quebra, aumentou o drama do arquirrival.

Os próximos jogos de Flamengo e Vasco serão domingo e quarta-feira, contra Red Bull Bragantino e Fortaleza (ambos fora de casa), respectivamente. Neste momento, a equipe de Rogério Ceni está com 64 pontos, agora a dois atrás do Internacional (líder), que empatou na noite. A de Vanderlei Luxemburgo, por sua vez, estaciona nos 37 pontos – a dois acima do Z4.

Fonte: Terra